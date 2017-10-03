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Son Dakika : Celal Talabani Hayatını Kaybetti!

Merkezi Dubai'de bulunan El Şarkiye TV son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberinde , Irak Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

03 Ekim 2017 Salı 15:49
Son Dakika : Celal Talabani Hayatını Kaybetti!

Merkezi Dubai'de bulunan El Şarkiye  TV son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberinde , Irak  Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

FELÇ GEÇİRMİŞ CE CUMHURBAŞKANLIĞINI BIRAKMIŞTI!

Talabani 18 Aralık 2012 tarihinde felç geçirdi ve sonunda komada olduğu rapor edilerek Bağdat'ta yoğun bakıma alındı. Cumhurbaşkanının resmî internet sitesinde yapılan açıklamada, bloke arterler için tedavi edildiği bildirildi. 

Irak'ta Talabani'nin sağlık ekibinin başkanı Valisi Najmiddin Karim olmuştur. 19 Temmuz 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Celal Talabani tıbbi tedavisinin ardından 18 ay sonra Irak Kürdistan bölgesine döndü. 24 Temmuz 2014'te görev süresi sona erdi.

RUDAW : ÖLMEDİ SAĞLIK DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR!

 Rudaw televizyonu ise; Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani’nin sağlık durumunun kötüye gittiğini ama hayatta olduğunu aktardı.

EL ŞARKİYE TV!

Celal Talabani'nin ölüm haberini dururan El Şarkiye televizyonu, Azzaman adlı gazeteyi de çıkaran Iraklı Sünni Saad El-Bazzaz'e ait

Son Güncelleme: 03.10.2017 16:06
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