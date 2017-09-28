Son Dakika ... Can Dündar kırmızı bülten ile aranıyor !

2016 yılında Diyarbakır'da bir konferansda konuşan Can Dündar için 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda talep üzerime 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Dündar hakkında "yakalama" kararı çıkarıldı.

Yakalama kararının çıkması üzerine Can Dündar'ın ülkedeki ona ait bütün yerleri tek tek arandı.Aramalar sonucu Can Dündar'ın ülkeyi terkettiği kesinleşmiş oldu.Can Dündar'ın bu süre zarfında Almanya'da olduğu öğrenildi.Yaşanan gelişmeler üzerine Başsavcılık , "kırmızı bülten" ve "iade talepnamesi" düzenleyip Adalet Bakanlığı Uluslarası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gönderdi.

Can Dündar soruşturma çerçevesinde terör örgütü Pkk'yı öven , Pkk'ya teşvik eden ,Pkk'yı meşru gösteren ve Pkk propagandası yaptığı gerekçesiyle suçlanıyor.