Son Dakika Çağlayan Adliyesinde Çatışma

Son Dakika Çağlayan'da bulunana İstanbul Adalet Sarayının önünde silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirrildi. Olayda ölen ve yaralanan var mı.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDE ÇATIŞMA!

İstanbul Çağlayan'da bulunan Adalet sarayında çıkan çatışmadan yeni bilgiler gelmeye başlıyor. İki kişinin ağır yaralandığı çatışmada 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir kişinin direndiği gelen bilgiler arasında. Direnen kişinin silahlı olduğu ve çatışmanın sürdüğü ilk gelen bilgiler.

Sarallar ve Şahinler arasında meydana gelen çatışma Gazi Mahallesi'nde işlenen cinayetin için hesaplaşma olduğu söyleniyor.