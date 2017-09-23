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Son Dakika ... Bursa'da çıkan silahlı çatışma sonucu 2 polis yaralandı !

Bursa'da gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.Polisin kontrol noktasından kaçan arabadan pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

23 Eylül 2017 Cumartesi 03:06
Son Dakika ... Bursa'da çıkan silahlı çatışma sonucu 2 polis yaralandı !

Elindeki pompalı tüfeği ateşleyerek önce mezarlığa ardından da armut bahçesine kaçarak gecenin karanlığında gizlenen zanlıyı 20 den fazla polis ekibi ile birlikte termal kameralı Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timleri arıyor.

Gece saat 23.30 sıralarında yaşanan olayda Nilüfer ilçesindeki arama noktasında polisin ‘Dur' uyarısına uymayıp kaçan beyaz renkli bir otomobilin peşine düşen ekipler Samanlı kavşağında kıstırıp durdurdu. Araç içerisinde bulunan 3 kişiden 2'si etkisiz hale getirilirken 30 ayrı suçtan aranan sabıkalı hırsız olduğu belirlenen B.Ö. (20) isimli şahıs yanındaki pompalı tüfekle polis ekiplerine ateş ederek kaçmaya başladı. Zanlının kaçarken ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar 2 polis memuruna isabet edip yaralanmasına neden oldu.

Önce Mille Mahallesi'ndeki bir mezarlığa ardında da aynı bölgedeki bir armut bahçesine kaçıp gecenin karanlığında saklanmayı başaran zanlıyı 20'den fazla polis ekibi armut bahçesinde aramaya başladı. Havanın karanlık olması nedeniyle bölgeye termal kameralı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri sevk edildi. Gözaltına alınan 2 kişi emniyet müdürlüğüne götürülürken daha önce 8 kez polisten kaçtığı öğrenilen B.Ö.‘yü arama çalışmaları sürüyor. 

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