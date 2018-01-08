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SON DAKİKA ... Bitlis'te sokağa çıkma yasağı !

Son dakika Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada Bitlis'te bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.İkinci bir açıklamaya kadar sokağa çıkma yasağının devam edeceği açıklandı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:08
SON DAKİKA ... Bitlis'te sokağa çıkma yasağı !

BİTLİS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bitlis ili Merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Çeltikli Köyü, Aşağıbalcılar Köyü, Yukarıbalcılar Köyü, Karakuş Köyü, Kalupat Köyü, Ilıcak Köyü, Oğulcak Köyü, Başmaklı Köyü, Üçevler Köyü, Doğruyol Köyü, Dereağzı Köyü, Aşağıyuvacık Köyü, Kavakdibi Köyleri, mezraları ve mahallelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 08 Ocak 2018 Pazartesi günü saat: 09:00’dan itibaren (ilgili köy ve mezralarda hayatının normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla, 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere) ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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