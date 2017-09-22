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Son Dakika... Beklenen oldu ve Kadir Topbaş istifa ettiğini açıkladı !

İBB Başkanı Kadir Topbaş Saraçhane'deki merkez binasında önemli açıklamalarda bulundu .İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş istifa ettiğini resmen açıkladı.Topbaş , "Bugün belediye başkanlığından istifa ettim. Tüm İstanbullulardan görevimden müsaademi istiyorum lütfen gönül koymasınlar. " dedi.

22 Eylül 2017 Cuma 19:03
Son Dakika... Beklenen oldu ve Kadir Topbaş istifa ettiğini açıkladı !

İşte Kadir Topbaş'ın açıklamasından satır başları:

Hicri miladın tüm İslam Alemi ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Partim ve sayın genel başkanım uygun gördüler ve 2004 yılında İBB başkanlığı görevini bana uygun gördüler. Partimin her kademesindekilerine teşekkür ediyorum. İstanbul gibi müjdelenmiş bir şehire başkanlık yapma onurunu bana yaşattılar.

'ÇOCUKLARIMIZI HIRSIZ GİBİ SEVDİK'

Başkanlığı devralırken emanetin ne olduğunu bilenlerdeniz demiştim. Hep emanet olarak baktım. Çocuklarıma ailemize dostlarımıza vakit ayıramadım. Bunu tüm siyasiler yaşamaktadır. Çocuklarımızı hırsız gibi sevdik. Evimize hırsız gibi gittik. Ama görevlerimizi aksatmamak üzere büyük bir sorumluluk aldık. Hata yapmamaya çalıştık. Hata ile ihanetin birbirine karıştırılmaması gerekir. İhanet edenler asla affedilemez. Onurluyum ve gururluyum.

'İSTİFA ETTİM'

Yüce rabbime hamd ediyorum. Böyle bir şehir bir başka şehir. Türkiye’deki tüm belediye başkanlarının abisi oldum. Bu şehir beni Dünya belediyeler Birliği Başkanı yaptı. İnsanlar çok şeyi affeder adam yerine konmamayı affetmez. İstanbullulara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Muhalefet buradan siyaset üretmek istiyor. Buna fırsat vermem. Ben bugün belediye başkanlığından istifa ettim.


'PARTİMİ BIRAKMIYORUM'

Görevimi bırakıyorum ama partimi bırakmıyorum. Benim gündemimim Türkiye gündeminin küçük bir parçası. 80 milyon olarak Cumhurbaşkanımızın yanında olmak zorundayız. İstanbullulara teşekkür ediyorum. Sayın cumhurbaşkanımıza başbakanımıza bakanlarımıza teşekkür ediyorum.  Tüm İstanbullulardan görevimden müsaademi istiyorum lütfen gönül koymasınlar. Siyasette kırgınlık olmaz. Kırgınlığım yok. Her zaman partimin yanındayım siyasetin içindeyim. Asla birtakım söylentilere fırsat vermek istemem.

DOSYALAR İADE EDİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Meclisi’nde temmuz ayında oyçokluğu ile kabul edildiği halde eksikleri olduğu ve ileride Meclis’i sıkıntıya sokabileceği gerekçesiyle 5 imar değişikliği dosyasını iade etmişti.


İmar değişiklikleri AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla değişiklik yapılmadan bir kez daha onaylanmıştı.

Bu gelişme sonrasında Kadir Topbaş'ın istifa ettiği iddia edilmişti.

İLK MESAJ

Kadir Topbaş istifa etti' haberleri sonrası İBB Başakanı Kadir Topbaş'tan ilk mesaj geldi. Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden haber merkezlerine "Dr. Kadir Topbaş'ın Mesajı" başlığıyla fotoğraflı bir mesaj gönderildi.

TOPBAŞ: ONUR VE MUTLULUK DUYUYORUM

Mesajda Topbaş'ın ağızından "Sevgili istanbullular her ay hayatınızı kolaylaştıracak ve aynı zamanda hemşehrilik ilişkisiyle aşığı olduğumuz bu kenti, daha yaşanılır ve çağdaş düzeye çıkaran yeni hizmetlerimizle sizlerin karşısına çıkmaktan onur ve mutluluk duyuyorum" diye yazıldı.

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