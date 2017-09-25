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Son Dakika ... Barzani'den flaş Türkiye açıklaması ;'Türkiye'ye şükran borçluyuz!'

Kuzey Irak'ta devam eden referandum esnasında Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'den beklenmedik açıklamalar geldi.İşte Barzani'nin o açıklamaları ...

25 Eylül 2017 Pazartesi 12:28
Son Dakika ... Barzani'den flaş Türkiye açıklaması ;'Türkiye'ye şükran borçluyuz!'

Barzani, anayasaya aykırı yapılan referandumun Türkiye için bir tehdit faktörü olmadığını ileri sürdü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, anayasaya aykırı kabul edilen referandumun asla Türkiye'ye bir tehdit niteliğinde olmadığını iddia etti.

Barzani, Erbil'deki Rotana Oteli'nde oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin referandum hakkındaki kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'YE ŞÜKRAN BORÇLUYUZ"

Türkiye ile 1991'den bu yana çok iyi ilişkilere sahip olduklarını belirten Barzani, "Gerçekten zor zamanlarımızda bize yardım eli uzatan ülke Türkiye olmuştur. IKBY'ye sunduğu yardımlarından dolayı her zaman Türkiye'ye şükran borçluyuz." dedi.

Referandumun sadece Irak sınırları içerisinde yapıldığının altını çizen Barzani, "Referandum sadece IKBY sınırlarını kapsıyor. Referandumun komşu ülkelerde de yapılacağı şeklinde görülmesini istemiyoruz. Bu kararı Bağdat'tan ümitlerimizin tükenmesi neticesinde aldık. Bağdat'tan 13 yıl boyunca anayasa çerçevesinde haklarımızı elde etmeye çalıştık. Ancak ne yazık ki anayasal haklarımız gün be gün ihlal edilmeye başlandı." ifadelerini kullandı.

"REFERANDUM, KÜRDİSTAN'IN İLANI DEĞİLDİR"

IKBY'deki referandumun Türkiye'ye tehdit niteliğinde olmadığını öne süren Barzani şunları kaydetti:

"Bugün IKBY'de yapılan referandum asla Türkiye'ye tehdit niteliğinde değildir. Bunun yanında hiçbir komşu ülkenin güvenliğini bozacak bir tehdit faktörü olmadık. Kürt bölgesinin temennisi, neden böylesi bir kararın alındığını Türkiye'nin anlamasıdır. Referandum, 26 Eylül'de bağımsız Kürdistan ilanı değildir. Bu süreçte halkımız, bağımsızlık konusunda fikrini beyan edecek. Tüm meseleleri diyalog yoluyla Bağdat'la masaya yatırıp çözmek istiyoruz. Bu konuya ilişkin (Türkiye'nin) daha sakin bir şekilde hareket etmesini temenni ediyoruz. Türkiye, bunu kendisine bir tehdit olarak görmemeli çünkü biz hiç kimseye tehdit değiliz."

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