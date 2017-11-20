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Son dakika Ali Tarakçı silahlı saldırıya uğradı ! Ali Tarakçı , kimdir ?

İstanbul'da son dakika silahlı saldırı.Ünlü gazeteci Ali Tarakçı arabasında silahlı saldırıya uğradı.Silah ile yaralanan Ali Tarakçı'nın sağlık durumu nasıl.Ali Tarakçı saldırı sonrası hastaneye kaldırıldı.Ali Tarakçı , kimdir ?

20 Kasım 2017 Pazartesi 10:39
Son dakika Ali Tarakçı silahlı saldırıya uğradı ! Ali Tarakçı , kimdir ?

İstanbul'da silahlı saldırı ...Ünlü gazeteci-yazar Ali Tarakçı arabasında silahlı saldırıya uğradı.Silahla vurularak yaralanan Ali Tarakçı hastaneye kaldırıldı.Ali Tarakçı'nın sağlık durumu ile ilgil henüz bir açıklama yapılmadı.

Ali Tarakçı'nın trafikte tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak yaralandığı öğrenildi.Yaşanan bu olayın  Esenyurt Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1993. Cadde'sinde gerçekleştiği öğrenildi.Sİlahlı saldırının yapıldığı sırada Ali Tarakçı'nın arabasında çocuğunun da bulunduğu öğrenildi.

ALİ TARAKÇI KİMDİR ?

1964 Sinop doğumlu. İlkokula Zeytinburnu’nda başladı. İlkokul, ortaokul ve liseyi Sefaköy-Küçükçekmece’de bitirdi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu.

Evli ve dört erkek çocuk babası.

Yaklaşık 25 yıldır günlük periyotla yayın yapan yerel gazetelerde günlük olarak binlerce deneme, makaleler yazdı ve yöneticilik yaptı.

2007 yılında kurduğu Gerçek TV’de, iki yıl süresince ‘Sesli Düşünceler’ isimli tartışma programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Karadeniz TV’de uzun bir dönem “Sesli Düşünceler” ve “Mercek Altında” tartışma progmanı hazırladı ve sundu.

Romancı Ahmet Ümit’in ‘HIŞT’ Edebiyat Dergisi’nde, Yeniyüzyıl ve Taraf Gazetesi’nde yazıları yayınlandı.

Sistem Yayıncılık’tan 1996 yılında Sesli Düşünceler isimli kitabı çıktı.

Uzun yıllar kamuda görev yaptı. 2002 yılından itibaren basın sektöründe yöneticilik görevini üstlendiği için kamudaki görevinden istifa etti. 5N 1K Şirketinde uzun süre yöneticilik yaptı.

2005 yılında kendi şirketlerini kurdu. Gerçek Yayıncılık AŞ, Gerçek TV AŞ, Can FM AŞ, Gazete İstanbul AŞ şirketlerinde yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. İstanbul 3. Bölgeye yönelik olarak Gerçek Gazetesi’ni çıkardı. 2014 yılından itibaren ismini Gazetemistanbul olarak değiştirerek, Gazeteci Mehmet Mert ile ortak olarak gazeteyi çıkartıyor.

İstanbul’da 89.5 ve 96.0 frekanslarında yayın yapan iki radyonun sahibi ve ortağı.

İmtiyaz ortağı olduğu İstanbul’da günlük olarak yayınlanan Gazetemistanbul’da günlük olarak yazılar yazmaya devam ediyor.
T.C. Başbakanlık Sarı Basın Kartı sahibi olan Ali Tarakçı, İstanbul Sinoplular Federasyonu Kurucuları arasında bulundu ve kurucu yönetim kurulu üyeliği ve Avcılar Kızılay Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği Üyesi ve Bizim Beylikdüzü Vakfı Kurucularından.

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