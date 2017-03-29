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Son Dakika Adana'da Katliam Eve Düzenlenen Silahlı Saldırıda 5 Kişi Öldü!

Son Dakika Gelişmesi Adana'da katliam Bir Eve düzenlenen silahlı saldırıda 5 Kişi öldürüldü.henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan Silahlı Çatışmada evde bulunan 5 kişi kurşunların hedefi olarak hayatlarını kaybetti.

29 Mart 2017 Çarşamba 15:06
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Son Dakika Adana'da Katliam Eve Düzenlenen Silahlı Saldırıda 5 Kişi Öldü!

Yaşadıkları ev 5 kişiye mezar oldu. Katliam silahlı saldırıyla geldi. Dehşetin yaşandığı yer Adana'nın Kozan İlçesi. İddiaya göre, Mehmet Doğan, dini nikâhlı eşi Ayşe Ayrancı'yı da yanına alarak abisi Hüseyin Doğan'ın yaşadığı, bu eve misafirliğe gitti. Doğan kardeşler evin salonunda oturdukları sırada İbrahim A.'nın silahlı saldırısına uğradı.

Kurşunların hedefi olan Hüseyin Doğan, dini nikâhlı eşi Fatma Yavuz, 8 yaşındaki oğlu hakkı doğan ile Mehmet Doğan ile dini nikâhlı eşi Ayşe Ayrancı olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırıda 20 yaşındaki Görkem Temizkan ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Temizkan, saldırı sırasında hemen evin arka odasına gitti ve pencereden kendini dışarı attı. Jandarmaya ile sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler 5 kişinin cansız bedenini morga götürdü. Güvenlik güçleri ise saldırıya ilişkin harekete geçti.

İfadeler üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen İbrahim A.'nın cep telefonu sinyalleri takibe alındı. Saldırgan, Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir pompalı tüfek ve iki tabancayla yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Saldırgan 5 kişiyi neden katletti? A Haber muhabiri olay yerinden son durumu aktardı .

ADANA'nın Kozan İlçesi'nde 1'i çocuk 5 kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olay, saat 20.30 sıralarında Çokak köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki Mehmet Doğan, imam nikahlı eşi Ayşe Ayrancı'yı da yanına alarak akşam saatlerinde ağabeyi Hüseyin Doğan'ın evine misafirliğe gitti. Doğan kardeşler evin salonunda oturdukları sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tüfekli saldırısına uğradı.

Saldırıda, Hüseyin Doğan, imam nikahlı eşi Fatma Yavuz, oğlu Hakkı Doğan (8), kardeşi Mehmet Doğan, kardeşinin imam nikahlı eşi Ayşe Ayrancı vuruldu, Yavuz'un oğlu 20 yaşındaki Görkem Temizkan ise şans eseri olayda yara almadan kurtuldu. Temizkan'ın evden kaçarak komşularına durumu bildirmesi üzerine jandarma ve 112 Acil'e haber verildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 5 kişinin öldüğü belirlendi. Cinayetin kim veya kimler tarafından işlendiğini tespit etmek çalışma başlatan jandarma, soruşturmaya devam ediyor.



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