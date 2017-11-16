Son dakika ...Acı haber Kuzey Irak'tan geldi !

Türkiye'nin sınırdışı operasyonları tüm hızıyla devam ediyor.Kuzey Irak sınırında devam eden askeri operasyonlar çerçevesinde PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit olurken , 2 askerimizin de yaralandığı öğrenildi .

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında ; "15 Kasım 2017 tarihinde Irak Kuzeyi Gara bölgesinde askeri unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce yapılan saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Çıkan çatışmaların ardından bölgeye çok sayıda asker gönderilirken 3 PKK'lı teröristin öldürülüğü de öğrenildi.