Son Dakika ... 117 Muvazzaf Askere 45 ilde FETÖ Operasyonu !

.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir merkezli terör örgütü FETÖ'ye yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.Soruşturma çerçevesinde 117 muvazzaf asker için 45 ayrı ilde operasyonlar düzenlendi.Çok sayıda subay ve astsubayların da gözaltına alındığı son gelen bilgiler arasında ...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonlara İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'de katılınca bu sabah saatlerinde terör örgütü FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.İzmir merkezli başlatılan operasyonlar sonucu 117 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.Gözaltı kararı çıkarılan askerkerin 2010-2016 yılları arasında Kara, Hava ve Deniz Komutanlığı'na bağlı birliklerde görev yaptığı öğrenildi.