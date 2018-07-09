Soma Davası Karar Duruşması Başlamadan Ertelendi

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde bugün karar duruşması yapılacağı açıklanan Soma maden kazası ceza davasında karar 11 Temmuz Çarşamba saat 09.00’a bırakıldı. Dava başladığından bu yana en kalabalık duruşma olan karar duruşmasında yoklama alınmasının ardından mahkeme başkanı hakim Salih Pehlivanoğlu mahkeme heyetindeki hakimlerden Tuğşad Buğra Kıyak’ın ani rahatsızlığı nedeniyle oylamaya katılamayacak olmasından dolayı duruşmayı 11 Temmuz Çarşamba Günü 09.00’a erteledi. Hakim Pehlivanoğlu durumun insani bir durum olduğunu ve gelebilecek her türlü eleştiriye de açık olduklarını belirtirken erteleme kararı salondaki ailelerin büyük tepkisine neden oldu.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 10:49