Galeriler Videolar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109824
ALTIN
146.330
DOLAR
3.3982
STERLİN
4.4824
EURO
4.0829
Yunan polisi uyardı: Özellikle Türk'leri seçiyorlar
Yunan polisi uyardı: Özellikle Türk'leri...
Polisin gözünden kaçmadı: TIR'ın içinde saklı cephane
Polisin gözünden kaçmadı: TIR'ın içinde...
Lisede skandal! Okul müdürü kız öğrencileri taciz ediyor iddiası
Lisede skandal! Okul müdürü kız...
Sokak ortasında vahşet: 'Tartıştık, öldürdüm'
Sokak ortasında vahşet: 'Tartıştık, öldürdüm'
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor İşte Beşiktaş'ın maç programı
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

Sokak ortasında vahşet: 'Tartıştık, öldürdüm'

Antalya'da bir boyacı, bir süredir birlikte olduğu kadını sokak ortasında boğazını keserek öldürdü.

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:13
Sokak ortasında vahşet: 'Tartıştık, öldürdüm'

Demre’de boya işleri yapan Mesut Özkan, bir süredir birlikte olduğu Gürcistanlı Anna Safaryan’la dün saat 18.00 sıralarında Mustafa Masatlı Caddesi Sabancı Pastanesi önünde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mesut Özkan üzerinde taşıdığı bıçakla Safaryan’ı 6 yerinden bıçakladı. Özkan, yere yığılan kadının boğazını da keserek kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Safaryan, ambulansla kaldırıldığı Demre Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.


'400 LİRAMI VERMEDİ, ÖLDÜRDÜM'

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, Mesut Özkan’ı Büyükkum Mahallesi Kömürlük mevkisinde yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özkan’ın, 2.16 promil alkollü olduğu belirlendi. Mesut Özkan polise verdiği ilk ifadesinde, "Anna Safaryan’la zaman zaman birlikte kalıyorduk. 400 lira borç verdim. Paramı istedim, vermedi. Tartıştık, ben de öldürdüm. Başka bir şey hatırlamıyorum" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Farelerin 'İSTİKLAL'i' !
Farelerin 'İSTİKLAL'i' !
Afrin ve İdlib bölgesinde sıcak saatler Zırhlı birlikler yola çıktı
Afrin ve İdlib bölgesinde sıcak saatler Zırhlı birlikler yola çıktı
SİHA'ların başarısı PKK'da Büyük Panik Yarattı. İşte O İtiraflar!
SİHA'ların başarısı PKK'da Büyük Panik Yarattı. İşte O İtiraflar!
Diyarbakır'da çocuğa tacizde bulunan askere 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi !
Diyarbakır'da çocuğa tacizde bulunan askere 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi !
Sosyal medyanın bu tuzaklarına dikkat Tecavüz haberi infiale neden oldu !
Sosyal medyanın bu tuzaklarına dikkat Tecavüz haberi infiale neden oldu !
CNN Türk spikeri Semiha Şahin'den şok sözler ! Ölen terörist, 'şehit' diye anons edildi
CNN Türk spikeri Semiha Şahin'den şok sözler ! Ölen terörist, 'şehit' diye anons edildi
Polisin gözünden kaçmadı: TIR'ın içinde saklı cephane
Polisin gözünden kaçmadı: TIR'ın içinde saklı cephane
"Yetişkin Akrabaların Rızaya Dayalı Cinsel İlişkisi Suç Değil!"
"Yetişkin Akrabaların Rızaya Dayalı Cinsel İlişkisi Suç Değil!"
Lisede skandal! Okul müdürü kız öğrencileri taciz ediyor iddiası
Lisede skandal! Okul müdürü kız öğrencileri taciz ediyor iddiası
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim