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Sokak hayvanlarına şiddete ağır ceza !

Son günlerde sahipli veya sahipsiz hayvanlara yapılan işkenceler yetkilileri harekete geçirdi.Hayvanlara şiddet uygulayan , işkence yapan ve onları öldürenlere 4.5 yıl ile 7 yıl arasında cezalandırılacak.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:09
Sokak hayvanlarına şiddete ağır ceza !

Son günlerde artan hayvanlara yönelik şiddetin önüne geçmek için yetkililer harekete geçti.Adalet Bakanlığı’nca, son dönemde hayvanlara yapılan işkenceyi önlemek amacıyla hazırlanan kanun tasarısı taslağının torba taslağa dönüştürüldüğü, taslakta TCK, CMK, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Kabahatler Kanunu’ndaki çok sayıda maddede de değişiklik yapıldığı ortaya çıktı.

Taslağa göre Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikler şöyle:

Sahipli veya sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da haklı bir neden olmaksızın öldüren 4 aydan 3 yıla kadar hapis. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 6 aydan 4.5 yıla çıkacak.

Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren 3 yıldan 7 yıla kadar hapis. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 4.5 yıldan 10.5 yıla kadar hapis olacak.

Hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenler 2 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

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