Skandal paylaşımlarda bulunan o öğretmen görevden alındı !

Konya’nın Selçuklu ilçesindeki Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi felsefe öğretmeni olarak görev yapan Ercan Harmancı'nın skandal paylaşımları sonrasında görevden alındığı açıkladı.Son dakika yapılan açıklamalarda Milli Eğitim Bakanlığı, Konya'daki felsefe öğretmeni Ercan Harmancı'nın görevden alındığını açıkladı.

ERCAN HARMANCI'NIN O SKANDAL SÖZLERİ

"Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor... Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir...”