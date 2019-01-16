SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ, YARALILAR VAR(1)

SİVAS'ta kar ve buzlanma nedeni ile kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü yan yatarak devrildi. Kazada yaralılar olduğu bildirildi. Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Koyuncu mevkisinde, Sarıdemir köyü yakınlarında yaşandı. Sivas'tan Kayseri'ye giden, sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir 34 YK 0013 plakalı yolcu otobüsü kar yağışı ve buzlanma nedeni ile kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüs içerisinde bulunan 22 yolcudan bazıları yaralandı. Araç içerisinde sıkışan bazı yolcular olduğu bildirildi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri sıkışan yaralıların kurtarılması için çalışma başlattı. Diğer yaralılar da ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () -