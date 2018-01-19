Sivas'ta cenazeye giden otobüs devrildi ; Çok sayıda yaralı var

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişinin yaralandığı öğrenildi.Yaralıların ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre bir yakınlarının Ağrı'daki cenazesine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkanları taşıyan Özdemir İsmiçoğlu (49) yönetimindeki 34 UU 4782 plakalı otobüs, D-100 karayolunun Koyulhisar ilçesi aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildiği öğrenildi.Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sadık Aydoğmuş, daha sonra Sivas'a sevk edildi.

Yaralıları hastaneye taşıyan ambulans yolda TIR ile çarpıştı.Kazada sadece maddi hasar meydana gelirken ambulans içerisindeki yaralılar bölgeye gelen başka ambulans ile hastaneye kaldırıldı.