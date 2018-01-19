Galeriler Videolar
İstanbul
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
116155
ALTIN
162.350
DOLAR
3.7788
STERLİN
5.2580
EURO
4.6401
Ali Koç'tan 'Başkanlık' açıklaması !
Ali Koç'tan 'Başkanlık' açıklaması !
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak bombası !
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak bombası...
Ozan Tufan , İspanya'ya transfer oluyor
Ozan Tufan , İspanya'ya transfer...
Beşiktaş-Bayern Münih karşılaşması tarihe geçicek !
Beşiktaş-Bayern Münih karşılaşması tarihe geçicek...
'Dünyada ve Türkiye'de Futbol' Projesi İle Ersun Yanal Urfa'ya Geliyor!
'Dünyada ve Türkiye'de Futbol' Projesi...

Sivas'ta cenazeye giden otobüs devrildi ; Çok sayıda yaralı var

Son dakika edinilen bilgilere göre İstanbul'dan Ağrı'ya cenazeye gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişinin yaralandığı öğrenildi.

19 Ocak 2018 Cuma 09:33
Sivas'ta cenazeye giden otobüs devrildi ; Çok sayıda yaralı var

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan  otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişinin yaralandığı öğrenildi.Yaralıların ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre bir yakınlarının Ağrı'daki cenazesine katılmak  üzere İstanbul'dan yola çıkanları taşıyan Özdemir İsmiçoğlu (49) yönetimindeki 34  UU 4782  plakalı otobüs, D-100 karayolunun Koyulhisar ilçesi aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildiği öğrenildi.Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sadık  Aydoğmuş, daha sonra Sivas'a sevk edildi.

Yaralıları hastaneye taşıyan ambulans yolda TIR ile çarpıştı.Kazada sadece maddi hasar meydana gelirken ambulans içerisindeki yaralılar bölgeye gelen başka ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toz bulutu Mardin ve Diyarbakır'da gündüzü gece yaptı !
Toz bulutu Mardin ve Diyarbakır'da gündüzü gece yaptı !
İstanbul Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu
İstanbul Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu
Muş'ta korkunç kaza ; Çok sayıda ölü ve yaralı var ..!
Muş'ta korkunç kaza ; Çok sayıda ölü ve yaralı var ..!
Yoğun kar nedeniyle 5 ilde okullar tatil edildi !
Yoğun kar nedeniyle 5 ilde okullar tatil edildi !
19 Ocak Cuma günü mesajları
19 Ocak Cuma günü mesajları
İstanbul Sultanbeyli'de yangın çıktı , korku dolu anlar !
İstanbul Sultanbeyli'de yangın çıktı , korku dolu anlar !
İzmir'de sel felaketi ! Beklenen fırtına geldi ...
İzmir'de sel felaketi ! Beklenen fırtına geldi ...
Trabzon'daki uçak için kurtarma çalışmaları başladı !
Trabzon'daki uçak için kurtarma çalışmaları başladı !
Direnişin simgesi Fevzi el Cuneydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile biraraya geldi !
Direnişin simgesi Fevzi el Cuneydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile biraraya geldi !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim