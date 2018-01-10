Sivas'ta bıçaklı kavga can aldı !

Öğrenilen bilgilere göre ,Sivas'ta Abdülvahabi Gazi Mahallesi Çağlayan Sokağı'nda müstakil bir evde alkol alan 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tarttışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Evin dışında devam eden kavga sırasında Kerem Yanardağ (18) ve Doğukan Çetintaş bıçakla yaralandı.İhbar üzerine oaly yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sivas Numune Hastanesine kaldırılan Yanardağ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Çetintaş ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Diğer iki kişi ise gizlendikleri evde yakalanarak gözaltına alındı. Bu arada, Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da olay yerine gelerek bilgi aldı.