Sitoçi'nin Katil Zanlısı Yakalandı!

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine görre, 69 yaşındaki Kemal Serdar Sitoçi, Ataköy'de sabah sporu yaparken yanına yaklaşan bir kişi tarafından 7 el ateş edilerek öldürüldü. Tetiği çeken kişi kaçtı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayetin ardından araştırma başlattı. Yapılan araştırmada Sitoçi'nin geçmişte uyuşturucudan kaydı olduğu ortaya çıktı. Sitoçi, 1995 yılında Hollanda'da uyuşturucu satışından yakalanmış, 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra sınır dışı edilmişti.

Alman Polisi'nin 1993 yılındaki raporlarında, Sitoçi’nin adı Avrupa'da uyuşturucu ticareti yapan önemli isimler arasında geçiyordu. Türk İnterpolüne 1993 yılında gönderilen mesajda; Kemal Serdar Sitoçi’nin uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin'in kontrolü altında olduğu bilgisi yer alıyordu. Sitoçi, Afganistan, İran'dan Türkiye'ye sokulan uyuşturucunun Avrupa'ya sevkiyatını organize ediyordu. 2000 yılında, Bahçelievler'de ele geçen 107 kilo eroinle ilgili de Kemal Serdar Sitoçi’nin adı geçmişti.

Ekipler, Sitoçi'nin geçmişi ve bağlantılı olduğu kişilerle ilgili çalışma yürütürken, bir yandan da tetiği çeken kişiyi belirlemek için çalışmalarını sürdürdü. Polis, görgü tanığının verdiği bilgiler doğrultusunda tetikçiye ulaştı. Tetikçi S.S'nin bağlantılarına yoğunlaşan ekipler, elebaşılığını Fatih İ'nin yaptığı çetenin faaliyetlerini deşifre etti. S.S'nin çete içerisinde 4 olaya karıştığı belirlenirken, çetenin, 4 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettiği, 3 yağma olayına karıştığı, 1 kişiyi hürriyetinden yoksun kıldığı, 6 kişiyi yağma amaçlı tehdit ettiği, 3 kişiyi tehdit ettiği, 3 kişiye yönelik de yağma teşebbüsünde bulunduğu belirlendi.



Bahçelievler, Bakırköy ve Beşiktaş ilçelerinde etkili olduğu belirlenen çetenin, işadamları ve işletmeler arasındaki ticari anlaşmazlıklara müdahil olarak toplantılar yaptığı ve bu kişilerden haraç aldıkları öne sürüldü. Çeteye yönelik ara operasyonlarda 15 tabanca ele geçirildi.

Çete üyesi 36 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonda Fatin İ, Fatih S. ve Sitoçi cinayetinin tetikçisi olduğu öne sürülen S.S'nin de arasında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, 9 tabanca, 6 av tüfeği, 2 kılıç, 733 mermi, 260 kurusıkı tabanca fişeği, 38 av tüfeği kartuşu, 2 çelik yelek ve 14 gram uyuşturucu ele geçti.

Gözaltına alınan 31 kişi emniyette sorguya alınırken, Sitoçi'nin katil zanlısı olarak yakalanan S.S, emniyette hakkındaki iddiayı kabul etmedi. Cinayetin görgü tanığı olduğu belirtilen bir kişinin emniyetteki teşhiste S.S'yi ateş ederken gördüğünü söylediği öne sürüldü. S.S'nin grup adına 4 olaya karıştığı da tespit edildi. Hakkında daha önce karıştığı olaylardan yakalama kararı olan Saral grubunun önemli isimlerinden Alaattin S'nin de, grubu bazı olaylarda azmettirdiği iddiasıyla arandığı bildirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 31 kişi adliyeye sevk edilirken, 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.