Şişli'de intihar girişimi trafiği felç etti !

Son dakika ... İstanbul Şişli'deki Halaskargazi Caddesi'nde intihar girişimi trafiği durma noktasına getirdi.Son dakika gelen bilgilere göre bir kişinin 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.Çevredeki vatandaşların durumu polise ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis , ambulans ve itfaiye ekipleri geldi.

Halaskargazi Caddesi'nde meydana gelen olayda polis yoğun güvenlik önlemleri alırken , itfaiye ekipleri de hava yastığı açarak intihar girişiminde bulunan adamı kurtarabilmek için çalışıyor.

Polislerin intihar girişimi için çatıya çıkan adamı yaklaşık 1,5 saattir ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.