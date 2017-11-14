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Şişli'de intihar girişimi trafiği felç etti !

Son dakika .. İstanbul Şişli'de bir kişi 5 katlı bir binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.1,5 saat süren intihar girişimi Şişli'de trafiği de durma noktasına getirdi.

14 Kasım 2017 Salı 17:14
Şişli'de intihar girişimi trafiği felç etti !

Son dakika ... İstanbul Şişli'deki Halaskargazi Caddesi'nde intihar girişimi trafiği durma noktasına getirdi.Son dakika gelen bilgilere göre bir kişinin 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.Çevredeki vatandaşların durumu polise ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis , ambulans ve itfaiye ekipleri geldi.

Halaskargazi Caddesi'nde meydana gelen olayda polis yoğun güvenlik önlemleri alırken , itfaiye ekipleri de hava yastığı açarak intihar girişiminde bulunan adamı kurtarabilmek için çalışıyor.

Polislerin intihar girişimi için çatıya çıkan adamı yaklaşık 1,5 saattir ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

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