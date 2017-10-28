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Sisi: Hani Marjinal Bizdik!

Sosyal medyadan her an skandal paylaşımlar yapan Seyhan Soylu, bu kez de 'Çiftlik Bank' için konuştu.

28 Ekim 2017 Cumartesi 01:22
Sisi: Hani Marjinal Bizdik!

İnternet ortamında yapılan dolandırıcılıklara her gün bir yenisi daha ekleniyor. İnternet sitelerinden yatırım yapacağını zanneden vatandaş kandırılıyor. Her geçen gün mağdurları artan ve ticari sicil kaydı, sitenin güvenilirliğini kanıtlayan ve verilerin şifrelenmesini sağlayan SSL Sertifikası, mail adresi, telefon gibi herhangi bir kayıtları bulunmayan bu sitelere itibar eden kişiler paralarını kaptırıyor. 

'Sisi' lakabı ile bilinen Seyhan Soylu resmi Twitter hesabında, 'Hani müslümanlıkta faiz yoktu?' notu ile paylaştığı videosundan bu sitelere dikkat çekerek, yetkilileri göreve çağırdı. Türkiye'nin itibar edilen televizyon kanallarında bu sitenin reklamlarının gösterildiğini söyleyen Soylu, 'Çiftlik Bank'ın bir kumar sitesi olduğuna vurgu yaptı. 

ÇİFTLİK BANK NEDİR?

Sanal ortamda yer alan bu internet oyun sitesi, kullanıcılara, "Elde ettiğiniz ürünü satın alacağız" vaadi ile tavuk, tarla ya da maden satıyor. Üye yaptıkları kişilerin ilk mahsüllerini, cüzi fiyatlara satın alan bu site, iddiaya göre ikinci etap için kullanıcılarının daha fazla para yatırmasını sağlıyor. İkinci etapta ise internet sitesine daha fazla para yatırıp tavuk, tarla ya da maden satın alan kullanıcı, siteye bir daha ulaşamıyor. Bu oyun sitelerinin ticari sicil kaydı, sitenin güvenilirliğini kanıtlayan ve verilerin şifrelenmesini sağlayan SSL Sertifikası, mail adresi, telefon gibi herhangi bir kayıtları yok. Oyunda tüm iletişim Facebook üzerinden sağlandığı için üyelerin yaşanan sorunlar karşısında iletişime geçebileceği bir kurum da bulunmuyor. Ancak Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Change.org'da siteye ait pek çok şikayet bulunuyor. Mağdurlar tarafından şikayet edilen siteler arasında "yumurtlakazan.com", "parabahcesi.com", "maden.im", "haylaztavuklar.com", "kazandırantavuk.com" ve "hurdaevim.com" gibi internet siteleri bulunuyor.

Son Güncelleme: 28.10.2017 02:18
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