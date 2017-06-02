Şırnak'ta helikopter düştü mü düşürüldü mü?

İŞTE BATUHAN ÇOLAK'IN YAZISINDAN İLGİLİ BÖLÜM



Helikopterin düşme hadisesi ise son derece tartışmalı bir konu. Cougar tipi Alman-Fransız ortak yapımı helikopterlerden TSK'nın envanterinde bir hayli var. Genellikle personel nakli için kullanılıyor. Ancak bu helikopterde yaşanan kazalarda toplam 28 askerimizi şehit verdik, son derece yüksek bir rakam.

Şırnak'ta 13 şehit verdiğimiz kazayla ilgili yapılan ilk açıklamada "yüksek gerilim hatlarına takılarak düştü" denildi. 2 deneyimli pilotumuzun kullandığı ve son teknolojiyle donatılan bir helikopter, tellere takılıp düşüyor! Uçurtmadan bahsetmiyoruz, askeri helikopterden bahsediyoruz!

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada, gerçeklerin üzeri yıllarca örtüldü. Hâlâ da tam olarak kazanın nasıl gerçekleştiği aydınlatılamadı. Aynı durum Şırnak'ta da yaşanmamalıdır. Bu olayın nasıl gerçekleştiği, varsa ihmalin, hatanın nereden kaynaklandığı kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Çünkü helikopterdeki evlatlarımız sıradan insanlar değillerdir. Eğer gerçekten, TSK'nın en başarılı ve en seçkin kadroları elektrik tellerine takılarak düşen bir helikopterde hayatını kaybediyorsa gerekirse o helikopter TSK'nın envanterinden çıkarılmalıdır.

Öte yandan ABD'nin her türlü füzeyi hibe ettiği PKK-PYD'nin ilişkileri de iyi araştırılmalıdır. Helikopterin radar kayıtları, savunma alarmları ve üssüyle kurduğu son iletişim kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

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Son bir parantezi de televizyonların yayın akışları için açmak istiyorum. Şehit haberinin geldiği an ve sonraki saatlerde eğlence tam gaz devam ediyordu.

Ana akım medya, eskiden olsa en azından saygıdan, yastan dolayı ekranın kenarına bir siyah kurdele koyar, yayın akışını değiştirirdi. Ancak bırakın kurdeleyi, eğlence programlarının birisi bitti ötekisi başladı.

Yas tutmayı unuttuğumuz gün, millet olmayı da unutmuşuz demektir!