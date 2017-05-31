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Şırnak'tan Çok Acı Haber! Helikopter Düştü 13 Asker Şehit!

Şırnak'ta askeri helikopter düştü. Kazada helikopter içinde bulunan 12 asker şehit oldu.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 22:47
Şırnak'tan Çok Acı Haber! Helikopter Düştü 13 Asker Şehit!

Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 askerin bulunduğu  AS 532 COUGAR tipi bir helikopter yüksek gerilim hattına çarpınca düştü. Meydana gelen korkunç kazada 13 askerimiz şehit oldu...

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

31 Mayıs 2017 Çarşamba günü, Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 personelimizin bulunduğu AS 532 COUGAR tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra, ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında kaza kırıma uğramıştır.

Olayla ilgili inceleme devam etmektedir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızın şehit olduğu bilgisi alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milleti'ne başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

ENKAZA ULAŞILDI, ŞEHİT 10 ASKERİN CENAZESİ GETİRİLDİ

UMKE, AFAD ve sağlık ekiplerinin helikopterin enkazına ulaştığı, çıkarılan 10 şehit cenazesinin ise ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirildiği ifade edildi. 3 askerin ise cenazelerinin getirilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ!

Helikopterde 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Albay Oğuzhan Küçükdemir, Albay Gökhan Peker, Yarbay Songül Yakut, Binbaşı Koray Onay, Yüzbaşı İlker Acar, Yüzbaşı Nuri Şener, Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak, Pilot Üsteğmen Aldülmüttalip Kesikbaş, Başçavuş Mehmet Erdoğan, Teknik Başçavuş Fevzi Kıral, Uzman Çavuş Zeki Koç ve Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekal

ERDOĞAN, AKAR'A BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şırnak’ta askeri helikopterin düşmesiyle ilgili olarak yetkililerden bilgi aldığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde bir askeri helikopterin düştüğüne ilişkin ilk bilginin, Beştepe’de MGK Toplantısının ardından MGK üyelerine verilen iftar esnasında ulaştığını açıkladı. Helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düşmesiyle meydana gelen elim kazada can kayıpları da olmasından derin üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehit askerlere Allah’tan rahmet temennisi eşliğinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a başsağlığı dileklerini de ilettiği kaydedildi.

BAKANLAR VE GENELKURMAY BAŞKANI ŞIRNAK'A GİTTİ

Bu arada Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulise Akar'ın Şırnak'a gitmek için Ankara'dan özel uçakla yola çıktığı bildirildi. 

AS 532 COUGAR HELİKOPTER

Eurocopter tarafından üretilen çift motorlu, orta ağırlıkta, çok amaçlı helikopter modeli. Aérospatiale Puma modelinin geliştirilmiş versiyonudur. Sivil eşdeğeri Eurocopter Super Puma'dır. TSK tarafından Eurocopter AS-532UL Cougar Mk1 versiyonu kullanılmaktadır.



Bugüne Kadar Cougar Helikopterlerinde 28 Şehit Verdik!
Bugüne Kadar Cougar Helikopterlerinde 28 Şehit Verdik!
Son Güncelleme: 01.06.2017 00:45
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