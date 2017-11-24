Şırnak'tan acı haber geldi ! 1 asker şehit oldu

Jandarma Uzman Çavuş Aykut Kazar, geçen 14 Kasım'da, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar çerçevesinde kayalıklardan aşağıya düşmüştü.Ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Kaza helikopter ile GATA'ya sevk edilmişti.

Yaklaşık 10 gündür tedavi altında olan Aykut Kazar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

Şehit Aykut Kazar'ın acı haberi, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Şehidin babası Metin Kazar'ın 1999 yılında Gölcük Depremi'nde hayatını kaybettiği, kendisinin de enkaz altından kurtarıldığı öğrenildi.