Şırnak'ta zırhlı araç devrildi, 2 özel harekatçı yaralandı

Bugün saat 12.00 sıralarında Şırnak-Cizre karayolunda yeni yapılan yolun güvenliğini sağlamak için oluşturulan güvenlik noktasına giden zırhlı polis aracı devrildi. Kazada, araç içerisinde bulunan 2 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı 2 polis, sevk edilen ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurlarının durumlarının iyi olduğu belirtildi.