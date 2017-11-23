Şırnak'ta askeri araca saldırı !

Son dakika Şırnak'tan kötü haber geldi ..Şırnak'ın Silopi İlçesi Çalışkan Beldesi'nde meydana geldiği öğrenilen hain saldırıda 2 askerin yaralandığı öğrenildi.Şırnak'ta zırhlı askeri aracı roket atarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.Saldırı sonrasında 2 askerin yaralandığı öğrenildi.
Erenköy Jandarma Karakolu’na giden askeri zırhlı araca teröristler tarafından bugün saat 13.30 sıralarında silahlı ve roketatarlı saldırı düzenlendiği örenildi.
Saldırıda yaralanan askerlen Şırnak'taki hastanelere kaldırılırken olay yerine çok sayıda asker gönderildi.
Bölgede geniş çaplı operasyonlar devam ediyor.