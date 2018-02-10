Sirkeci-Halkalı Arası Hızlı Tren Hattı Ne Zaman Açılacak?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesiyle entegre olarak çalışması planlanan Sirkeci - Halkalı tren hattını 2013 yılında kapatmıştı. Yenileme çalışması kapsamında raylar sökülmüş, istasyonların da yenilenmesine başlanmıştı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın 2018’de tamamlanacağını söylediği çalışmalar hızla sürerken, çalışmalarda gelinen son nokta havadan görüntülendi. Hat üzerinde alt yapı, köprü, viyadük gibi çalışmaların büyük oranda tamamlandığı, ray döşeme ve istasyonların yapımlarının devam ettiği görüldü.

Proje kapsamında 2013 yılından beri kapalı durumdaki hattaki çalışmaların bir an önce bitirilmesini isteyen vatandaşlar, hat açıldığında ulaşım sorununa büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

105 DAKİKA OLACAK

Çalışmalar tamamlanıp hat faaliyete geçtiğinde Marmaray Projesi ile entegre olup hat kesintisiz hale gelecek.

Marmaray Projesi’ni de içine alan Gebze-Halkalı arasındaki 76 kilometrelik demir yolu hattının tamamlanmasıyla iki hat arasındaki mesafe 185 dakikadan 105 dakikaya düşecek.

Marmaray araçları ile de Gebze’den Halkalı’ya 114 dakikalık sürede 43 istasyonluk güzergahla kat edilebilecek.