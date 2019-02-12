ŞİRİNEVLER'DE TANZİM SATIŞ NOKTASINA İLGİ

Haber-Kamera: Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, ()

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 noktada hizmet veren ve üreticiden tüketiciye doğrudan sebze satışı yapılan Şirinevler Meydanı'ndaki tanzim satış noktasına gelen vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tanzim satış noktasında Tanzim satış noktalarında ilk etapta domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan, patlıcan ve biber satışı gerçekleştiriliyor. Soğan ve patates 2, biber 6 liradan satılıyor. Alışverişe gelenlerden İlhan Aksoy, "Dışarısı çok pahalı. Burada 2 lira, 3 lira. Genel olarak uygun. Domates, biber, patlıcan, soğan aldım. Pazar ve marketler çok pahalı" dedi.

Yılmaz Sun ise, "Ben çok memnunum. Gelirken pazarın önünden geçtim. Buradaki fiyatla kıyasladığımda 30 lira cebime giriyor. Bu fiyattan çok memnunum. Marketler de pahalı. Burada ne varsa hepsini alacağım" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Tanzim çadırı satış noktasından görüntü

-Vatandaşların satış noktasından sebze almaları

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detaylar

