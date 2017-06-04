Galeriler Videolar
İstanbul 20°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
98868
ALTIN
144.278
DOLAR
3.5090
STERLİN
4.5225
EURO
3.9539
Göztepe Eskişehirspor Maçı Durdu! Saha Alev Alev!
Göztepe Eskişehirspor Maçı Durdu! Saha...
Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 40 Kaçak Yakalandı
Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 40 Kaçak...
15 Kişilik Minibüste 50 Kaçak Yakalandı!
15 Kişilik Minibüste 50 Kaçak...
Mehmetçik'ten Uludere'de Operasyon!
Mehmetçik'ten Uludere'de Operasyon!
Manisa'da Kadın Sürücü Mağazanın Vitrinine Girdi
Manisa'da Kadın Sürücü Mağazanın Vitrinine...

Sınırda Yıpranan PYD Paçavrası ve ABD Bayrağı Yenilendi!

Akçakale'nin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad'da hava şartları nedeni ile yıpranan PYD paçavrası ve ABD bayrağı yenilendi.

04 Haziran 2017 Pazar 20:08
Sınırda Yıpranan PYD Paçavrası ve ABD Bayrağı Yenilendi!

HADİ KURT-DHA-AKÇAKALE

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'ne komşu Suriye'nin terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki kolu PYD denetimindeki Telabyad'da hava şartları nedeniyle yıpranınca indirilen ABD bayrakları ile PYD/YPG paçavrasının yerine yenileri asıldı.

Akçakale'nin karşısında bulunan PYD denetimindeki Telabyad'ın yüksek yerlerine, ABD bayrakları ile PYD ve örgütün silahlı kanadı YPG paçavrası asılmıştı. İlçedeki hava şartları nedeniyle bayrak ve flamalar tahrip oldu. Yıpranan bazı bayrak ve flamalar tamamen, bazıları da kısmen yerinden söküldü. Türkiye'den de görülebilen ve karşısında dev Türk bayrağı dalgalanan bayrak ve flamalarının yerine yenilerinin çekildiği görüldü.



Son Güncelleme: 04.06.2017 20:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kabaceviz Şelaleleri’nde Ölüm Selfiesi!
Kabaceviz Şelaleleri’nde Ölüm Selfiesi!
Ulaştırma Bakanı, BTK Demiryolu Hattı İnşaatında!
Ulaştırma Bakanı, BTK Demiryolu Hattı İnşaatında!
Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 40 Kaçak Yakalandı
Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 40 Kaçak Yakalandı
CHP : Şırnak'ta Askerin Beyni Yok Oldu!
CHP : Şırnak'ta Askerin Beyni Yok Oldu!
Bazı Şehit ve Gazi Dernekleri İhale Peşinde Koşuyor!
Bazı Şehit ve Gazi Dernekleri İhale Peşinde Koşuyor!
Lokma Yiyenler İşten Atıldı!
Lokma Yiyenler İşten Atıldı!
Manavgat'ta Şarjmatik görünümlü kumar makinesi
Manavgat'ta Şarjmatik görünümlü kumar makinesi
Bu Sefer 1 Dolar Değil, Kağıt Mendil Göndermiş!
Bu Sefer 1 Dolar Değil, Kağıt Mendil Göndermiş!
Ambulanstan Tünelde Geçiş Ücreti İstediler!
Ambulanstan Tünelde Geçiş Ücreti İstediler!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim