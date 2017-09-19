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Sınırda sıcak saatler Silopi-Habur bölgesinde tanklarımız yerlerini aldı !

TSK'dan yapılan açıklamada , “TSK tarafından 18 Eylül 2017 tarihinde Silopi-Habur bölgesinde bir tatbikat başlatılmıştır." denildi.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da konuyla ilgili 'gereken neyse yaparız' dedi.

19 Eylül 2017 Salı 10:46
Sınırda sıcak saatler Silopi-Habur bölgesinde tanklarımız yerlerini aldı !

IRAK’ta Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Mesut Barzani’nin 25 Eylül’de bağımsızlık referandumunda ısrarını sürdürmesi halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’dan gelen “Gereken her adımı atarız” açıklamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye’nin Irak’a açılan en önemli sınır kapısı Habur’da dün sürpriz bir adımla tatbikat başlattı.

TSK 09.06’DA DUYURDU

Tatbikatın başladığını Genelkurmay Başkanlığı, dün sabah saat 09.06’da internet sitesine koyduğu açıklamayla duyurdu. Açıklamada, “TSK tarafından 18 Eylül 2017 tarihinde Silopi-Habur bölgesinde bir tatbikat başlatılmıştır. Bu tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesinde operasyonların icrasına devam edilmektedir” denildi.

Habur Sınır Kapısı’nın TIR park alanı karşısındaki arazide yapılan tatbikata, sınır hattında konuşlu tanklar, 40 kilometre menzile sahip fırtına obüsleri, çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile diğer bazı zırhlı araçlar katıldı.

OBÜSLER ATEŞLENDİ

Yaklaşık 100 askeri aracın yer aldığı tatbikatta, M-60 tankları bulundukları arazide manevra ve atış yaparken, fırtına obüsleri de ateşlendi.
Tatbikat insansız hava araçlarıyla (İHA) görüntülenerek hem bölgedeki tatbikat merkezine hem de Genelkurmay Karargâhı’na aktarıldı. Silopi ile Kuzey Irak’ın Zaho kentleri arasında geçişi sağlayan Habur’a giden yolun bir şeridi askeri tatbikat nedeniyle trafiğe kapatıldı. Askeri kaynaklar, yapılan tatbikatla Türkiye’nin kararlılık mesajının verildiğini vurguladı.

MGK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

KUZEY Irak’ta yapılması planlanan bağımsızlık referandumu nedeniyle 22 Eylül’e çekilen Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) alınacak önlemlere ilişkin ilgili kurumların çalışmalara başladığı öğrenildi. Sızan bilgilere göre, ilk etapta Türkiye’nin alacağı önlemlerin ekonomik alanda olması bekleniyor. Ticaretin durdurulması, Türk Hava Yolları (THY) ve özel şirketlerin Erbil seferlerinin iptali öne çıkan önlemler arasında sıralanıyor. Askeri önlemlerde de önceliğin, bölgedeki Türkmenlerin hedef alınması veya Irak merkezi yönetiminin müdahalesi durumunda Türkiye sınırına yönelik olası bir göçe karşı hazırlanmaya verildiği ileri sürülüyor.

SURİYE SINIRI DA HAREKETLİ

IRAK sınırında hareketlilik yaşanırken, Suriye’nin İdlib kentinde çatışmasızlık bölgesi kurulmasında uzlaşıya varılmasının ardından buraya gönderilecek gözlemci kuvvetle ilgili hazırlıklar da sürüyor. Bölgeye Türkiye’nin batı illerinden zırhlı araç ve personel sevkıyatı devam etti. Kırklareli Lüleburgaz’dan gönderilen 80 kadar zırhlı ve paletli araç, Hatay’ın İskenderun ilçesine ulaştı. Bölgeye batıdan sevkıyatın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

CHP’DEN DESTEK SÖZÜ

CHP’den Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna karşı 22 Eylül’de yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında hükümetin alacağı nihai önlemlere destek sözü geldi. CHP, IKBY’nin bağımsızlık referandumunu ‘gayrımeşru’ olarak ilan edeceğini ve tanımayacağını daha önce açıklamıştı. Ardından Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında, CHP’nin tutumu netleştirildi.

BU MİLLİ MESELEDİR

CHP, referanduma ilişkin hükümetin nihai kararını vereceği 22 Eylül tarihli MGK toplantısında alınacak kararlara da destek olacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, şunları söyledi: “Türkiye, o toplantıda alacağı kararlarla ekonomik ve diplomatik yaptırımlar dahil her türlü önlemin alınacağını hissettirmeli. Devletin caydırıcı gücünün gösterilmesi gerekiyor. Bu bir milli meseledir. Türkiye’nin çıkarlarıyla ilgilidir. MGK’da referanduma karşı alınacak her türlü etkin önleme destek veririz.” 

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