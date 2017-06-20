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Sınır Kapısından Kaçmak İsteyen FETÖ'cülerin Eşleri Tutuklandı!

Eşleri Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü şahıslar, İpsala sınırından Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Sanıklar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı...

20 Haziran 2017 Salı 10:00
Sınır Kapısından Kaçmak İsteyen FETÖ'cülerin Eşleri Tutuklandı!

 EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken jandarma tarafından yakalanan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevlerinden ihraç edildikleri belirlenen genel cerrah 34 yaşındaki Mehmet Ali Yılmaz ve pratisyen hekim 31 yaşındaki Meryem Dağdelen ile ev kadını 45 yaşındaki Hatice Çelikcan ile organizatörlük yaptığı belirlenen 45 yaşındaki Murat Yılmaz tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan’dan Yunanistan sınırındaki İpsala İlçesi'ne giden Murat Yılmaz yönetimindeki 22 NH 921 plakalı aracı, Yeniceçiftlik Köyü mevkisinde durdurdu. Araçta yapılan aramada FETÖ/PDY ile bağlantıları oldukları tespit edilen ve yasadışı yollarla yurtdışına çıkış yapmak istedikleri belirlenen genel cerrah Mehmet Ali Yılmaz, pratisyen hekim Meryem Dağdelen, ev kadını Hatice Çelikcan ile sürücü ve organizatör Murat Yılmaz gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 4 cep telefonu, 2 bin 15 euro, 1160 dolar, 100 İsviçre frangı ve 300 lira bulundu.

EŞLERİ YUNANİSTAN'A KAÇMIŞ

Pratisyen hekim Meryem Dağdelen'in 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurtdışına kaçan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan doktor eşiyle, Hatice Çelikcan'ın ise aynı suçlamayla aranan eski polis olan eşi ile Yunanistan’da buluşacakları iddia edildi. Üç şüphelinin yasadışı yollarla yurt dışına çıkartılması için kişi başı 6 bin euro karşılığı organizatör Murat Yılmaz ile anlaştıkları öne sürüldü. Yılmaz’ın da başka bir suçtan infaz koruma memurluğu görevinden ihraç edildiği ve hakkında 2 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

İstanbul, Çorum ve Muş'ta örgütün 'Mahrem imamı' olarak görev yaptığı belirlenen Hatice Çelikcan'ın emekli polis memuru olan eşinin, Çorum Sulh Ceza Hakimliği'nce 'terör örgütüne üye olmak', İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek', suçlarından aranan, polis olduğu yıllarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 2 yıl korumalığını yaptığı, emekli olduktan sonra kapatılan Zaman Gazetesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, darbe girişimi sonrasında da yurt dışına kaçtığı bildirildi.

Şüpheliler, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgularının ardından elleri önden kelepçeli olarak hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Keşan Adliyesi’ne sevk edildi. Dört şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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