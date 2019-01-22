SİLİVRİ'DE DENETİMLİ SERBESTLİK ALTINDAKİ HÜKÜMLÜLER OKULLARI TEMİZLEDİ

Denetimli serbestlik altındaki hükümlüler, Silivri'de 6 okulun temizlik ve bakım çalışmasını gerçekleştirdi.

Haber: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, ()

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminin yarıyıl tatili olan 18 Ocak - 04 Şubat tarihleri arasında, kamu hizmeti cezaları kapsamında belirlenen okullarda, denetimli serbestlik altındaki yükümlüler temizlik yapmaya başladı. Silivri'de 21 Ocak Pazartesi günü Mimarsinan İlk ve Ortaokulu'nda hazırlanan projenin açılış programına Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir, Silivri Denetimli Serbestlik Müdürü Vedat Zencir, Silivri Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ay ve Mimarsinan İlk ve Ortaokulu Müdürü Nazım Dalgıç'ın yanı sıra okul Müdür Yardımcıları da katılarak destek verdi.

6 OKULA 22 YÜKÜMLÜ

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün 22 yükümlüyü eş zamanlı bir şekilde 6 okulun temizlik ve bakım çalışmalarının yapılması için görevlendirdi.

'ÇOK ANLAMLI BİR PROJE'

İlçe Kaymakamı Ali Partal, hazırlanan eğitime destek programının çok anlamlı olduğunu ifade ederken, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir ise, "Denetimli serbestlik kapsamında olan yükümlüler, yargı bölgemizde yapılan protokoller kapsamında kamu kurumu ve kamu yararına faaliyet gösteren yerlerde ihtiyaç duyulan hizmetleri yerine getirmektedir. Bakanlığımızın öncülüğünü yaptığı bu programla da yargı bölgemizdeki okullarımızı ikinci eğitim öğretim dönemine hijyenik bir şekilde hazırlamak için bütün imkanlarımızla destek vereceğiz" dedi.

Program; Kaymakam Ali Partal ve Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir'in etkinlikte görev alan yükümlü ve personel ile hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Yükümlülerin temizlik fotoğrafı

-Kaymakam ve savcının kontrol etmesi

