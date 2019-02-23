ŞİLE YOLUNDA YAĞIŞ KAZASI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul
Çekmeköy'de 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kaza saat 15.00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy Taşdelen mevkii Ümraniye istikametinde meydana geldi. Yoğun yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü önce önündeki iki araca sonra bariyerlere çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kaza sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Trafik polislerinden görüntü
-Araçların çekiciye yüklenmesi
-Trafikten görüntü
-Genel ve detay görüntüler