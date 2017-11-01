Şile açıklarında 12 mürettabatı olan gemi battı !

Şile açıklarında bir kargo gemisinin battığı öğrenildi.Radardan bir anda çıkan ve 12 kişilik mürettabatın olduğu öğrenilen geminin battığı haberi geldi.Son dakika gelen haberde henüz mürettabat ile ilgili bir haber alınamadı.

Şile açıklarında battığı öğrenilen kargo gemisi için bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi ve Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.Türkiye'ye bayraklı, 78 metre boyundaki dev kuru yük gemisi olan Bilal Bal'ın Şile-Riva açıklarında battığı öğrenildi.

Kıyı Emniyeti römorkörleri ve helikopterle havadan karadan ve denizden arama çalışmaları sürdürülüyor. Gemide yaklaşık 12 mürettebat olduğu belirtiliyor.