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Siirt'te bir dilencinin aylık kazancı 6 bin TL: 'Aylık 6 bin TL kazanıyor musunuz?'

Siirt'te Belediye'nin yaptığı araştırmaya göre bir dilencinin aylık geliri 5-6 bin lira arasında. Belediye Zabıta ekipleri hazırladıkları, 'Aylık 6 bin TL kazanıyor musunuz?' yazılı broşürleri kent merkezinde dağıtarak, dilencilere karşı vatandaşları uyardı.

22 Eylül 2017 Cuma 15:28
Siirt'te bir dilencinin aylık kazancı 6 bin TL: 'Aylık 6 bin TL kazanıyor musunuz?'

Siirt kent merkezinde insanların dini duygularını sömürerek geçimlerini sağlayan dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Siirt Belediyesi Zabıta Ekipleri'nin düzenlediği dilenci operasyonunda aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 20'ye yakın dilenciyi yakaladı. Siirt'in işlek caddeleri, camiler ve okul önlerinde operasyon yapan zabıta ekipleri, kentin muhtelif yerlerine, 'Aylık 6 bin TL kazanıyor musunuz?' yazlı afişleri asarak vatandaşların dilencilere karşı dikkatli olmalarını istedi.

Vatandaşların dini duygularını sömürerek, haksız kazanç elde edildiğini belirten Siirt Belediyesi Zabıta Memuru Özür Eker, "İlimiz geneli çarşı, hastane ve cami avlularında dilencilik yaparak haksız kazanç elde eden Suriye uyruklu ve yerli vatandaşlara karşı yaptığımız uygulamalar sonucunda bu kişilerin yaklaşık 6 bin liraya yakın bir para kazandıklarını tespit ettik. Yakaladığımız dilencileri müdürlüğe götürerek yasal işlem yapıyoruz ve üzerlerinde çıkan paralara el koyuyoruz. Ayrıca kendilerine 5326 sayılı kanun gereği 109 liralık bir ceza kesiyoruz. Bu dilenciler insanların dini inançlarını ve duygularını sömürerek genelde çocukları kullanıyorlar. Belediye Başkanlığı olarak bir farkındalık oluşturmak maksadıyla görmüş olduğunuz afişleri asıyoruz" dedi.

Son Güncelleme: 22.09.2017 15:32
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