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Siirt'te varilden çıkan gaz sonucu 40 kişi zehirlendi !

Siirt'in Aktaş Köyü'nde çocuklar tarafından bulunan varil 40 kişiyi zehirledi.Çocukların varili köye getirmesiyle varilden çıkan gaz köye yayıldı.Gazdan zehirlenen 40 kişi Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köy AFAD tarafından karantinaya alındı.

12 Eylül 2017 Salı 10:16
Siirt'te varilden çıkan gaz sonucu 40 kişi zehirlendi !

Siirt merkeze bağlı Aktaş Köyü'nde çocuklar, bugün akşam saatlerinde köyün dışında boş arazide buldukları bir varili köye getirdi.

Köye getirilen varili kurcalayarak açan aralarında çocukların da bulunduğu 40 kişi fenalaşarak Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın duyulmasının ardından AFAD ve itfaiye ekipleri köye giderek incelemelerde bulundu. Bölgeye giden uzmanlar köyü tamamen boşaltarak, karantina altına aldı.

Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, ilk belirlemelere göre varilin içinde klor ve karbon maddelerinin olabileceğinin değerlendirildiğini söyledi.

Zehirlenmeye neden olan madde ile ilgili araştırmalar devam ederken, zehirlnen 40 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Siirt'in Aktaş köyünde kimyasal madde içerdiği değerlendirilen varildeki sızıntıdan etkilenen 40 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Aktaş köyünde yaygın bulantı ve kusma şikayetlerinin bildirilmesi üzerine 112 Acil, AFAD ve Kızılay ekiplerinin olay yerine intikal ettirildiği kaydedildi.

Olayın, ilk belirlemelere göre köylüler tarafından bulunan ve kimyasal madde içerdiği değerlendirilen varildeki sızıntıdan kaynaklandığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar kimyasal maddeden etkilenen 17 yetişkin, 23 çocuk ilimiz Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, şu an için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, vatandaşların etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alındığı, olayla ilgili geniş kapsamlı incelemenin devam ettiği vurgulandı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN SİİRT'TEKİ ZEHİRLENMEYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, Siirt'in Aktaş köyünde klor gazı sızıntısından etkilenen 92 kişinin tedavi altına alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "11 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde Siirt'in Aktaş köyünde klor gazı sızıntısından etkilenme meydana gelmiştir. Hadiseden hemen sonra Acil Sağlık Hizmetleri ambulansları köye intikal etmiş ve olaydan etkilenenleri hastaneye ulaştırmaya başlamıştır. Olaydan etkilenen 92 kişinin hastanelere sevki gerçekleştirilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. 60 kişi de köy yakınlarında bulunan mesire alanında kurulan Kızılay çadırlarında gözetim altına alınmıştır" denildi.

Açıklamada, tedavi altına alınan vatandaşların genel durumlarının iyi olduğu belirtilerek, klor gazından etkilenme olayının eski bir varille temastan kaynaklandığı değerlendirildi.

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