Siirt'te terör örgütü FETÖ operasyonu...

Siirt'te terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralele Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonlar düzenlendi.Tüm yurtta devam eden terör örgütlerine yönelik operasyonlar çerçevesinde düzenlenen baskınlarda 18 kişi gözaltına alındı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen soruşturmalarda önceden belirkenen çok sayıda mekana eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucunda, bir yarbay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen, 6 astsubay ve mahrem imamı olduğu belirtilen bir öğretmen olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı