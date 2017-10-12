Siirt'te bombalı saldırı ! 1 kişi yaralandı

Siirt'in Pervari İlçesi'nde terör saldırısı meydana geldi.PKK'lı teröristler yine işcileri hedef aldı.Uzaktan kumandalı bombanın infilak ettirilmesi sonucu 1 işci yaralandı.Yaralan işci ilk müdahalenin ardından yakındaki sağlık kuruluşuna götürüldü.
PKK'lı teröristler tarafından döşenen patlayıclar içme suyu hattında çalışma yapan işcilerin çalıştığı sırada patlatıldı.Patlama sonucu iş makinesini kullanan İbrahim Tomris, yaralandı.Yaralanan işci Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken , teröristlere karşı da arama çalışmaları başlatıldı.