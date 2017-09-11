SİHA'ların başarısı PKK'da Büyük Panik Yarattı. İşte O İtiraflar!

Terör Örgütü PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, örgütün yayın organı Yeni Özgür Politika Gazetesi'ne yazdığı makalede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı SİHA'lar (Silahlı İnsansız Hava Araçları ) ile ilgili itiraf niteliğinde satırlara yer verdi.



İnsansız hava araçlarından Bayraktar TB2 Silahlı İHA'nın attığı Milli Akıllı Mühimmat MAM-L ile nokta atışı başarısı göstermesi, ve teröristleri dağlık alanlarda etksiz hale getirmesi PKK'da büyük panik yarattı.



Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, SİHA'ların en tehlikeli silah durumuna geldiğini yazdı.



PKK'nın yayın organı Yeni Özgür Politika Gazetesi'ne yayınlanan makalesinde SİHA'lardan duyduğu rahatsızlığı ifade eden Karasu, yazısında ,



"Silahlı İnsansız Hava Araçları en tehlikeli silah haline gelmiştir. ABD’nin ve İsrail’in elinde bulunan İnsansız Hava Uçakları birçok insanın ölümüne neden olmuştur. Bu nedenle Silahsız olanlar Türkiye’ye verilse de Silahlı olanlar verilmemektedir. Çünkü bu araçların yaptığı katliamlardan bu silahları satan ülkeler de sorumluluk altına girmektedir. Bu nedenle bu silahların satışı çok katı ve karmaşık bürokratik bir işleyişe bağlı olmuştur. Yine bu silahların satışı ABD kongresinin onayıyla olmaktadır. Çünkü bu silahların askeri güçler dışında sivilleri öldürme potansiyeli de yüksektir. Nitekim şimdiye kadar bu araçlarla yapılan birçok katliam olmuştur. Bu katliamlardan o ülkenin yönetimleri de sorumludur. Bu araçlar her sivili öldürdüğünde o ülkenin siyasileri de suç işlemiş olmaktadır. Bu açıdan bu silahlar katliamcı AKP ve Tayyip Erdoğan’ın mezar kazıcısı olacaklardır. Bu katliamcılar yargılanacak, sorumlular mutlaka cezalandırılacaktır. " ifadelerine yer verdi.