Şiddetli yağışlar tüm yurdu vurdu Rize ve İstanbul'da can pazarı ! O ilde okullar tatil oldu

Meteorolojiden son yapılan açıklamada tüm yurt geneli için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılmıştı.Dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur can kaybına ve büyük hasarlara da neden oldu.