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Şiddetli yağışlar tüm yurdu vurdu Rize ve İstanbul'da can pazarı ! O ilde okullar tatil oldu

Meteorolojiden son yapılan açıklamada tüm yurt geneli için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılmıştı.Dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur can kaybına ve büyük hasarlara da neden oldu.

28 Eylül 2017 Perşembe 10:22
Şiddetli yağışlar tüm yurdu vurdu Rize ve İstanbul'da can pazarı ! O ilde okullar tatil oldu

Şiddetli yağmur ve fırtına felaketi Rize'nin Çayeli İlçesi'ndeki bir evin çökmesine neden oldu.Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de enkaz altında yaralı olarak çıkartıldı.Şiddetli yağmur ve fırtına sonrası sele kapılan insanlar içinde bölgeye arama ve kurtarma ekipleri gönderildi.

Çamlıhemşin-Rize karayoluda yağmurdan nasibini aldı.Yolda meydana gelen göçükler nedeniyle trafiğe kapandı.Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Rize'de okullar tatil edildi.

Aniden bastıran şiddetli yağış ve fırtınadan İstanbul'da olumsuz etkilendi.Akşam saatlerinde başlayan yağmur trafikteki araçlara da zor anlar yaşattı.İstanbul Sarıyer'de bulunan Nuripaşa caddesinin boydan boya düşmesi sonucu şans eseri can kaybı yaşanmadı.Ortadan ikiye ayrılan cadde üzerinde bulunan aracıda adeta yuttu.Öğrenci servisinden inen 2 kız öğrencide sele kapılmaktan sonanda çevredeki vatandaşlarının yardımıyla kurtuldu.

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