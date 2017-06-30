Sıcaktan TIR'ın Gölgesine Sığınan Genç Hayatını Kaybetti

Olay, bugün sabah saatlerinde Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Elsalih, sıcaktan bunalarak, dinlenmek için boş arazide bulunan plakası öğrenilemeyen TIR'ın altına yattı. Gölge olduğu için burayı tercih eden Suriyeli genç uykuya dalarken, bir süre sonra aracın yanına gelen Ali K., genci fark etmediği için TIR'ı hareket ettirdi.



Ali K.'nın hareket ettirmesiyle birlikte Suriye uyruklu Elsaluh TIR'ın altında kalarak ezildi. TIR olay yerinden ayrılırken, olayı görenler ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler boş alanda karşılaştığı Elsalih'in cesedini yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Bu sırada olayı duyarak bölgeye gelen Suriyeli gencin yakınları ise ölüm haberiyle sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.



Polis ekipleri ise görgü tanıklarının ifadesi ve çevredeki güvenlik kameraları ile plakasını saptadığı TIR'ı bularak sürücüsü Ali K.'yı gözaltına aldı.



​Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.