Seyir halindeki taksinin şoförü okey oynarken yakalandı !

İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki bir taksi şoförü cep telefonundan okey oynarken görüntülendi. Şoförün yolcu taşırken süratli olduğu halde oyuna devam etmesi 'pes artık' dedirtti. Kendisini, yolcuyu ve trafiği tehlikeye atan şoförün, telefon ekranına dikkatle baktığı o anlar, yolcu tarafından saniye saniye görüntülendi.