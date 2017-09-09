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Seyir halindeki araç biranda yanmaya başladı

15 Temmuz Şehitler Köprü'sünde seyir halindeki aracın alev alması sonucu uzun trafik kuyrukları oluştu.İtfaiye ekipleri neyseki yangını hemen söndürdü.

09 Eylül 2017 Cumartesi 10:43
Seyir halindeki araç biranda yanmaya başladı

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası istikametinde bir aracın motor kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay esnasında 1 şerit trafiğe kapanırken köprüde araç yoğunluğu oluştu.

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Avrupa’dan Anadolu’ya geçiş sırasında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sadi Öztürk kontrolündeki 34 VP 0818 plakalı otomobil seyir halindeyken elektrik aksamından kaynaklı yanmaya başladı.

Öztürk’ün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araca kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına alırken, ölen ya da yaralanan olmadı. Araç yangını nedeniyle trafik tek şeritten aktı. Köprü yolunda uzun kuyruklar oluştu.

Yangın nedeniyle köprü Anadolu Yakasına bir şerit trafiğe kapandı. Yaklaşık yarım saat bir şerit trafiğe kapalı olan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Anadolu yakasına geçmek isteyen sürücüler köprü girişinde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yanan araç çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılırken trafik normale döndü.

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