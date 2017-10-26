Seyhan Soylu : Ak Partili Başkanlar İYİ Parti'ye Geçecek!

Ünlülerin menajerliğini yapan Seyhan Soylu dün akşam resmi Twitter hesabından, İYİ Parti ve Meral Akşener ile ilgili açıklamalarda bulunarak, istifa eden 6 belediye başkanının İYİ Parti ile görüştüğünü söyledi.

Camiada Sisi olarak bilinen Seyhan Soylu, iki yıl önce anlattıklarına vurgu yaparak Meral Akşener'in Doğru Yol Parti'sinden, İçişleri Bakanlığı'na oradan Milliyetçi Hareket Parti'sine ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkalığa aday olduğunu belirterek o sürede Akşener'e, çeşitli iftiralarda bulunulduğunu söyledi. Meral Akşener'in ülkesini ve vatanını seven bir kişi olduğunu değerlendiren Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi onun da liderlik özelliği olduğunu değerlendirdi.

'CUMHURBAŞKANI OLMASAYDI MHP'NİN BAŞINDA OLMAZDI!'

Bunların karşısında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisini de değerlendiren Sİsi, 'Panik halinde partiyi böler hale geldi.' dedi. MHP'nin esas Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisi olduğunu ileri süren Sisi, aslında Erdoğan'ın stratejik taktikleri olmasaydı Bahçeli'nin şu an MHP'nin başında olamayacağını iddia etti.

'AK PARTİ'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇİŞ OLACAK'

İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında CHP'den ve MHP'den isimlerin olduğuna da değinen Sisi, istifa eden belediye başkanlarının 3'ünün İYİ Parti yani Akşener ile görüşmede olduklarını söyledi. Hafta Çarşamba günü yani 2 Kasım'da AK Parti'den kopmalar olacağını iddia etti.