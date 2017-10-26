Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
107335
ALTIN
155.785
DOLAR
3.8307
STERLİN
5.0319
EURO
4.4754
SON DAKİKA ... TEM Otoyolu'nda şüpheli kamyon !
TEM Otoyolu'nda şüpheli kamyon !
ABD'de üniversiteye silahlı baskın , ölüler var !
ABD'de üniversiteye silahlı baskın ,...
Ankara'da büyük yangın ; Ölü ve yaralılar var
Ankara'da büyük yangın ; Ölü...
Yangın Mı Sabotaj Mı? Emniyette Büyük Panik!
Emniyet Müdürlüğü'nde Yangın!
Rus Model'den şoke eden Burak Özçivit açıklaması !
Rus Model'den şoke eden Burak...

Seyhan Soylu : Ak Partili Başkanlar İYİ Parti'ye Geçecek!

Resmi Twitter hesabından siyasi gündem adına bomba gibi açıklamalarda bulunan Seyhan Soylu, istifa eden belediye başkanları ile ilgili şok iddialarda bulundu.

26 Ekim 2017 Perşembe 11:38
Seyhan Soylu : Ak Partili Başkanlar İYİ Parti'ye Geçecek!

Ünlülerin menajerliğini yapan Seyhan Soylu dün akşam resmi Twitter hesabından, İYİ Parti ve Meral Akşener ile ilgili açıklamalarda bulunarak, istifa eden 6 belediye başkanının İYİ Parti ile görüştüğünü söyledi.

Camiada Sisi olarak bilinen Seyhan Soylu, iki yıl önce anlattıklarına vurgu yaparak Meral Akşener'in Doğru Yol Parti'sinden, İçişleri Bakanlığı'na oradan Milliyetçi Hareket Parti'sine ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkalığa aday olduğunu belirterek o sürede Akşener'e, çeşitli iftiralarda bulunulduğunu söyledi. Meral Akşener'in ülkesini ve vatanını seven bir kişi olduğunu değerlendiren Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi onun da liderlik özelliği olduğunu değerlendirdi. 

'CUMHURBAŞKANI OLMASAYDI MHP'NİN BAŞINDA OLMAZDI!'

Bunların karşısında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisini de değerlendiren Sİsi, 'Panik halinde partiyi böler hale geldi.' dedi. MHP'nin esas Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisi olduğunu ileri süren Sisi, aslında Erdoğan'ın stratejik taktikleri olmasaydı Bahçeli'nin şu an MHP'nin başında olamayacağını iddia etti.

'AK PARTİ'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇİŞ OLACAK'

İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında CHP'den ve MHP'den isimlerin olduğuna da değinen Sisi, istifa eden belediye başkanlarının 3'ünün İYİ Parti yani Akşener ile görüşmede olduklarını söyledi. Hafta Çarşamba günü yani 2 Kasım'da AK Parti'den kopmalar olacağını iddia etti.

Son Güncelleme: 26.10.2017 17:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yücel 2017-10-26 13:29:52

Helal olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin yıldız ismi yangınların arasında kaldı !
Fenerbahçe'nin yıldız ismi yangınların arasında kaldı !
Fatih Tezcan : Atatürk'ün Kanunlarıyla Zina Yapılıyor
Fatih Tezcan : Atatürk'ün Kanunlarıyla Zina Yapılıyor
NATO , Türkiye'yi S-400 için uyardı !
NATO , Türkiye'yi S-400 için uyardı !
SON DAKİKA ... TEM Otoyolu'nda şüpheli kamyon !
SON DAKİKA ... TEM Otoyolu'nda şüpheli kamyon !
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu !
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu !
Cemaat Kanalında 'Kadın Var' Diye, Kamu Spotunu Buzladılar!
Cemaat Kanalında 'Kadın Var' Diye, Kamu Spotunu Buzladılar!
İYİ Parti'ye İlk Günden Suç Duyurusu!
İYİ Parti'ye İlk Günden Suç Duyurusu!
Büyükada Davası'nda Tahliye Kararı
Büyükada Davası'nda Tahliye Kararı
İstanbul Okmeydanı'nda silahlı çatışma: Yaralılar var !
İstanbul Okmeydanı'nda silahlı çatışma: Yaralılar var !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim