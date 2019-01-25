Seydişehir'de Cumhur İttifakı seçim çalışmalarına başladı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR(Konya)() - SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı ve MHP İlçe Başkanı ile birlikte seçim startını verdi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ak Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, MHP İlçe Başkanı Eyüp Gül ile birlikte ilk ziyaretini İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan'a gerçekleştirirken kurum içerisinde çalışan personeli ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Buradaki ziyaretlerin ardından Belediye Başkanı Mehmet Tutal , AK Parti İlçe Başkanı ve yönetimi , Kadın Kolları Başkanı ve MHP İlçe Başkanı ve yönetimi ile birlikte kapalı pazar yerine geçerek pazar alanında tezgah açan esnaflar ve alış veriş yapan vatandaşlarla buluştu.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Seydişehir'e yakışır yeni projelerimizi ve çalışmalarımızı inşallah hep birlikte gerçekleştirmek için yeni bir çalışmanın içerisine girdik.31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde hemşerilerimizden destek bekliyoruz. Bu süreçte ilçemizin her köşesini karış karış gezerek sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. İlçemizi Cumhur İttifakı ve Gönül Belediyeciliği ile buluşturmak için tüm inancımız ile çalışıyoruz. Gönül köprülerini kurmaya geliyoruz" dedi.

Pazar ziyaretini gerçekleştiren Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve beraberindekiler, Pazar alışverişine çıkan vatandaşlara bez çanta dağıtarak sohbet etti.

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