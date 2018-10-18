SEVİMLİ KÖPEĞİN YOLCULUK KEYFİ KAMERADA

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İSTANBUL

D-100 Karayolu'nda bir aracın içinde patilerini dışarı atarak seyahat eden köpek, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Bakırköy D-100 Karayolunda bir aracın ön koltuğunda patilerini dışarı atarak seyahat eden köpek ilgi odağı oldu. Köpeği görenler,cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti. Sahibinin yanında seyahat eden sevimli köpek, uzun süre bu şekilde gitti.Otomobil bir süre sonra araç gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

Aracın ön koltuğundaki köpek

Köpeğin patilerini dışarı atarak gidişi

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