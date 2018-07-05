Sevgilisinin Kocasına Fotoğraf Gönderdi Öldürüldü!

Büyükçekmece’ye bağlı Kumburgaz E-6 katılım gişelerinin yanındaki boş alanda 23 Mayıs Günü sabah saatlerinde bir ceset gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu.Olay yerine gelen Istanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri silahla vurularak öldürülen kişinin 25 yaşındaki Sercan B. olduğunu belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Sercan B.’nin evinin yakınlarında kaçırıldığı belirledi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri tespit ederek takip başlattı.Yapılan takipler sonucu Mahmut K. (30), Barış K. (29), Şirvan K. (26) ve Nevzat K. (39) gözaltına alındı. Polis ekiplerinin çalışmaları ve şüphelilerin ifadeleri sonucu cinayetin sebebi ortaya çıktı.İddialara göre, olay şöyle gelişti: Mahmut K. ile evli olan Hatice K. akrabaları Sercan B. ile yasak ilişki yaşamaya başladı. Bir süre sonra Sercan B. yaşadıkları ilişkinin fotoğraflarını Mahmut K.’ya göndererek boşanmalarını istedi. Durum karşısında şok olan Mahmut K. eşi Hatice K.’yı evden gönderdi. Bir süre sonra Sercan B. Mahmut K. ile Hatice K.’nın çocuklarının okuluna giderek çocukları anneleriyle yaşamaları için ikna etmeye çalıştı. Çocukların ise durumu babaları Mahmut K.’ya anlattı. Bunun üzerine Mahmut K. yanında bulunduğu iddia edilen akrabaları ile plan yaparak Halkalı Merkez Mahallesi’nde yaşayan Sercan B.’yi kaçırdı. Büyükçekmece’ye bağlı Kumburgaz E-6 katılım gişelerinin yanındaki boş alana getirilen Sercan B. darp edildikten sonra silahla vurularak öldürüldü.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2018, 13:20