Şerit ihlali yapıp markete daldı: 3 yaralı

Bugün sabah saatlerinde Dalyan Mahallesi'nden Ortaca yönüne giden Nazlı Güner (34), kullandığı 48 RT 380 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü Ekşiliyurt Mahallesi yakınlarında yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil şerit ihlali yaparak önce karşıdan gelen Meltem Gürkan (35) yönetimindeki 48 JJ 939 plakalı motosiklete, ardından da kaldırımda servis bekleyen Dalyan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencisi Yaren Öksüzoğlu'na (15) çarpıp bir markete girdi.

Market açık değilmiş

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Güner Ortaca Devlet Hastanesi, motosiklet sürücüsü Gürkan ve öğrenci Öksüzoğlu ise Özel Yücelen Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan yaralılardan Öksüzoğlu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi, Gürkan ve Güner ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobilin girdiği markette büyük oranda maddi hasar meydana gelirken, sahibi Sinan Uysal, "Allah'tan marketi daha açmamıştık. Eğer kaza bir 10 dakika daha sonra olsa idi canımıza da zarar gelebilirdi. Çünkü her gün kazanın meydana geldiği saatlerde marketin önünde kahvaltı yapıyor oluyorduk" dedi. Polis, bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen kazayla ilgili soruşturma başlattı.