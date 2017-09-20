Galeriler Videolar
İstanbul 37°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
105324
ALTIN
146.492
DOLAR
3.4717
STERLİN
4.7065
EURO
4.1649
Şerit ihlali yapıp markete daldı: 3 yaralı
Şerit ihlali yapıp markete daldı:...
Sahte kimlik düzenleyip cep telefonu aldılar
Sahte kimlik düzenleyip cep telefonu...
Alkol alıp kardeşine kızdı, cama yumruk atıp öldü
Alkol alıp kardeşine kızdı, cama...
Türk ve Suriyeli toplam 500 sayacı ayaklandı!
Türk ve Suriyeli sayacılar ayaklandı!
İstanbul Ayağaza'da yangın paniği Otobüs ve minübüsler yanıyor !
İstanbul Ayağaza'da yangın !

Şerit ihlali yapıp markete daldı: 3 yaralı

Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde, sürücüsünün şerit ihlali yaptığı otomobil, önce motosikletliye ardından da durakta bekleyen öğrenciye çarptıktan sonra markete daldı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 17:42
Şerit ihlali yapıp markete daldı: 3 yaralı

Bugün sabah saatlerinde Dalyan Mahallesi'nden Ortaca yönüne giden Nazlı Güner (34), kullandığı 48 RT 380 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü Ekşiliyurt Mahallesi yakınlarında yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil şerit ihlali yaparak önce karşıdan gelen Meltem Gürkan (35) yönetimindeki 48 JJ 939 plakalı motosiklete, ardından da kaldırımda servis bekleyen Dalyan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencisi Yaren Öksüzoğlu'na (15) çarpıp bir markete girdi.

Market açık değilmiş

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Güner Ortaca Devlet Hastanesi, motosiklet sürücüsü Gürkan ve öğrenci Öksüzoğlu ise Özel Yücelen Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan yaralılardan Öksüzoğlu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi, Gürkan ve Güner ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobilin girdiği markette büyük oranda maddi hasar meydana gelirken, sahibi Sinan Uysal, "Allah'tan marketi daha açmamıştık. Eğer kaza bir 10 dakika daha sonra olsa idi canımıza da zarar gelebilirdi. Çünkü her gün kazanın meydana geldiği saatlerde marketin önünde kahvaltı yapıyor oluyorduk" dedi. Polis, bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu can almaya devam ediyor Denizli'de 2 genç hayatını kaybetti !
Uyuşturucu can almaya devam ediyor Denizli'de 2 genç hayatını kaybetti !
Barzani: Referandum, dünyanın sonu değil
Barzani: Referandum, dünyanın sonu değil
Stajer aşcılık yapan genç kaynar kazanın içine düştü , durumu ağır !
Stajer aşcılık yapan genç kaynar kazanın içine düştü , durumu ağır !
Sahte kimlik düzenleyip cep telefonu aldılar
Sahte kimlik düzenleyip cep telefonu aldılar
Elazığ'da feci kaza 26 yaşındaki Özgenur hayatını kaybetti
Elazığ'da feci kaza 26 yaşındaki Özgenur hayatını kaybetti
Yine bir servis skandalı : 17 kişilik okul servisinden 32 öğrenci çıktı !
Yine bir servis skandalı : 17 kişilik okul servisinden 32 öğrenci çıktı !
Alkol alıp kardeşine kızdı, cama yumruk atıp öldü
Alkol alıp kardeşine kızdı, cama yumruk atıp öldü
Türk ve Suriyeli toplam 500 sayacı ayaklandı!
Türk ve Suriyeli toplam 500 sayacı ayaklandı!
İstanbul Ayağaza'da yangın paniği Otobüs ve minübüsler yanıyor !
İstanbul Ayağaza'da yangın paniği Otobüs ve minübüsler yanıyor !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim