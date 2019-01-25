Serik'te hortrum ve fırtına tarım alanlarına zarar verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde dün etkili olan hortum ve yağışın ardından hasar tespit çalışmaları başladı. Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ile Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü

Mustafa Çömezoğlu zarar gören seralardan inceleme yaptı. Fırtına ve oluşan hortum nedeniyle ilçede 30 çiftçiye ait domates, çilek, biber ve salatalık seraları zarar gördü.

Belek-Kadriye-Kundu Kral Yolu ise bir golf sahasında yaklaşık 50 çam ağacı devrildi. Hortumun söktüğü çam ağaçları yola savruldu. Belediye ekipleri, yollara devrilen ağaçları kesere kaldırdı.

Kaymakam Haluk Şimşek, hortumdan seralar zarar gördüğünü, çok sayıda ağacın devrildiğini söyledi. Fırtınanın ciddi zarara yol açtığını kaydeden Kaymakam Şimşek, "Çiftçilerimiz mutlaka tarım sigortası yaptırsın. Zarar gören yerler, toplu afet kapsamı altına alınırsa çiftçilerimizin zararları karşılanır" dedi.

Çilek üreticisi Mustafa Mutaf, “Meydana gelen hortum ve fırtınadan seralarımız büyük zarar gördü. Mahsulümüz telef oldu. Çilek hassas bir meyve olduğu için yağmur suyunu gördüğü zaman hemen çürüme yapar. Kısacası alın terimiz, hotum ve fırtınada yok oldu. Zararımız büyük" diye konuştu.

Köseler Mahallesi'ndeki serası zarar gören Seffat İlişik ise "Bu sezon bitti, bütün emeklerimiz gitti" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yıkılan ağaçlar

Çilek serası

Çilek üreticisi ile Röp,

Salatalık üreticisi kadın ile röp.

Kaymakam ile röp.

Heyetin incelemelerinden görüntü.

Belediye Ekiplerinin yollara devrilen ağaçları temizleme çıalışmaları

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), () -