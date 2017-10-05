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Seri Katil Atalay Filiz Hakkında Şok İddia! İdrarını ve Dışkısını Biriktiriyor...

Türkiye'nin ilk seri katili olarak basında yer alan ve 3 farklı cinayetten Silivri Ceza İnfaz Kurumunda tek kişilik odada kalan Atalay Filiz'in avukatının sunduğu dilekçeye göre, cezaevindeki odasında dışkı ve idrarını biriktirmeye başladığı, durumu fark eden gardiyanların ise Fiiz'i dövdüğü iddia edildi.

05 Ekim 2017 Perşembe 14:13
Seri Katil Atalay Filiz Hakkında Şok İddia! İdrarını ve Dışkısını Biriktiriyor...

İstanbul'da 2 çocuk annesi öğretmen Fatma Kayıkçı'yı ve 2 kişiyi daha öldürdüğü gerekçesi ile yargılanan Atalay Filiz'in davasının görüldüğü İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Filiz'in avukatı Merve Uçanok tarafından bir dilekçe verildi. 

İDRARINI VE DIŞKISINI BİRİKTİRİYOR!

Üç sayfalık dilekçeye göre, tek kişilik odada kalan Atalay Filiz, idrarını ve dışkısını biriktirmeye başladı. Dilekçeye göre, hayatın olağan akışına aykırı davranışlar sergileyen Atalay Filiz, durumun fark edilmesi üzerine cezaevi gardiyanları tarafından dövüldü. Cezaevi savcılığına şikayet dilekçesi verilen olayda Filiz, cezaevi psikiyatri servisine sevk edildiği belirtildi. 

AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLUP OLMADIĞI BELLİ DEĞİL

Avukat Uçanok'un iddiasına göre daha önce tarafından, Filiz'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığı ile ilgili detaylı rapor hazırlanması istenmiş ancak rapor hazırlanmamıştı. Dilekçede, yeni ortaya çıkan durum nedeni ile Filiz’in, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine veya dengi bir hastaneye sevk edilmesi istendi.

GEÇMİŞTE DE BİRİKTİRİYORMUŞ

Galatasaray Lisesindeki arkadaşları tarafından geçmişte de biriktirme alışkanlığı olduğu söylenen Atalay Filiz'in, daha önce de meyveleri aylarca sakladığı ve küflenme sürecini izlediği anlatılmıştı. Filiz'in ölen kuşu için cenaze töreni düzenlediği, ölen evcil kaplumbağasını mumyaladığı, dedesinin kullanmadığı tıraş makinesini yıllarca sakladığı iddia edilmiş ve 1996’dan beri gazeteleri sakladığı belirtilmişti.

Mahkeme, Atalay Filiz'e Göktuğ Demirarslan ve Elena Radchikova cinayetleri nedeniyle Ankara’da yargılandığı davada ’tasarlayarak adam öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ancak karar Mart ayı başında temyize gönderildi.

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